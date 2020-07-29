Engelli ağabeyini yanlışlıkla vurduğu belirtilen kardeş tutuklandı

Elbistan'a bağlı Yapraklı Mahallesi'nde ikamet eden 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli Salih Er’in ölümüyle ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor. Er’in, Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopsisinde kafasında kurşun yarası tespit edilmesi üzerine geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı. Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesi sonucunda, cansız bedeni bulunan engelli vatandaşın kardeşi C.E. sorguya alınmıştı. Olay günü tarlada çalıştığı sırada ayçiçeği tarlasından gelen sesler üzerine, yabani hayvan zannederek sesin geldiği yöne tabanca ile bir el ateş ettiği yönünde ifade veren C.E, savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen C.E, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.