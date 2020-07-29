Elbistan'a bağlı Yapraklı Mahallesi'nde ikamet eden 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli Salih Er’in ölümüyle ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor. Er’in, Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopsisinde kafasında kurşun yarası tespit edilmesi üzerine geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı. Savcılığın soruşturmayı derinleştirmesi sonucunda, cansız bedeni bulunan engelli vatandaşın kardeşi C.E. sorguya alınmıştı. Olay günü tarlada çalıştığı sırada ayçiçeği tarlasından gelen sesler üzerine, yabani hayvan zannederek sesin geldiği yöne tabanca ile bir el ateş ettiği yönünde ifade veren C.E, savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen C.E, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Engelli ağabeyini yanlışlıkla vurduğu belirtilen kardeş tutuklandı
Elbistan'da kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni ayçiçeği tarlasında bulunan 42 yaşındaki konuşma ve duyma engelli ağabeyini, yabani hayvan sanarak yanlışla vurduğu iddia edilen kardeş tutuklandı.
29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:55
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Mehmet 1 hafta önce
Sesin Geldigi yönü tam isabetle nasıl vuruyo ben orayı anlamadım...
Emine Saykin Almanya 1 hafta önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah aiylesine sabır versin inşAllah.
1) o bölgede yabani hayvan varmı ...
2) çiftçi de tabanca değil tüfek olur.
3) madem yabani hayvan sandın ,neden gidip tekrar bakmadın.
4) şu kısa aklima gelen sorular....
Ha bu arada tek el atış ile kafadan vurmak da ayrı maharet ister....