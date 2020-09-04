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Enes Döner’den geleneksel aşure ikramı

Enes Döner tarafından geleneksel hale getirilen aşure dağıtımı bu yıl pandemi sebebi ile porsiyonlar halinde paketlenerek ikram edildi.

Enes Döner’den geleneksel aşure ikramı
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Pandemi kurallarına uygun şekilde pişirdikleri aşureleri yine hijyen şartlarda porsiyonlar halinde paketleyerek ikramda bulunduklarını belirten işletme sahibi Cengiz Kuşoğlu, geleneksel hale getirdikleri aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirerek 2 bin kişiye aşure ikram ettiklerini söyledi.

Aşurenin birlik ve beraberlik anlamına geldiğini söyleyen Kuşoğlu, “Aşure bizim için sadece bir tatlı değildir, Aşure, birliktir, beraberliktir, yardımlaşmaktır. Muharrem ayının ve aşurenin bizim hem inancımız, hem de geleneğimiz için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Muharrem ayının ve aşurenin bizim hem inancımız hem de geleneğimiz için çok önemlidir. Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, hoşgörünün ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Bu tür programlarla değerlerimizi gelecek nesillere aktarma ve paylaşmanın, hoşgörünün ve birlikteliğin önemini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl Kovid 19 salgını nedeniyle pandemi kurallarına uygun şekilde pişirdiğimiz aşureleri yine hijyen şartlarda porsiyonlar halinde paketleyerek ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına, esnaflara ve vatandaşlarımıza ikram ettik. 12. hizmet yılımızda 5. geleneksel aşure ikramımızı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesin Muharrem ayını kutluyorum” dedi.




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Enes Döner’den Geleneksel Aşure Ikramı
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