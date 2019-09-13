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Enes Döner’den geleneksel aşure ikramı

Enes Döner, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Lokanta önünde yapılan aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Enes Döner’den geleneksel aşure ikramı
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Elbistan’da lokantacılık sektöründe hizmet veren Enes Döner, Malatya Caddesi’ndeki işyerinin önünde 2 bin kişilik aşure dağıttı.

Etkinliğe katılan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, işletme sahibi Cengiz Kuşoğlu ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımı yaptıklarını söyleyen işletmeci Cengiz Kuşoğlu, aşure dağıtımına halkın yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Geleneksel hale getirdikleri aşure ikramını bu yıl da aksatmadan sürdürdüklerini belirten Cengiz Kuşoğlu, aşurenin birlik ve beraberlik anlamına geldiğini söyledi. Kuşoğlu, “Aşure bizim için sadece bir tatlı değildir, Aşure, birliktir, beraberliktir, yardımlaşmaktır. Muharrem ayının ve aşurenin bizim hem inancımız, hem de geleneğimiz için çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Muharrem ayının ve aşurenin bizim hem inancımız hem de geleneğimiz için çok önemlidir. Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, hoşgörünün ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Bu tür programlarla değerlerimizi gelecek nesillere aktarma ve paylaşmanın, hoşgörünün ve birlikteliğin önemini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Aşure etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

İkram edilen aşureden yiyen vatandaşlar, mübarek günleri kendilerine hatırlatıp aşure ikramda bulunan Enes Döner’e ve çalışanlarına teşekkür ettiler.










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