Enerji Kimlik Belgesi yılbaşından sonra zorunlu olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili her türlü işlemde, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi isteneceğini hatırlatan bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 25. maddesinin 15. Fıkrası, ‘Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır’ hükmünü getiriyor. Yönetmelik yayımlandığı tarihte bu hükmün 1 Ocak 2020 tarihine kadar uygulanmayacağını bildirmişti” denildi.

Buna göre, Ocak ayının başından itibaren, binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında mal sahibi, enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermek zorunda olacak.