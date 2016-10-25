Enerji-İş’ten, temsilcisine yapılan saldırıya sert tepki

Enerji İşçileri Sendikası (Enerji-İş) Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, sendikasının Afşin Temsilcisi Keramettin Erdoğan’ın darp edilmesini eşkıyalık olarak nitelendirerek, “Bu saldırı, Tes-İş Sendikası’nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır” diye konuştu.

Genel Başkan Altunsoy, olayın takipçisi olduklarının altını çizdi ve şöyle devam etti:

“Bütün emekçilerimiz şunu iyi bilsin ki, Keramettin Erdoğan ve Enerji-İş sendikası üyesi kardeşlerimiz yalnız değildir.”

Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, geçen Pazar günü sendikasının Afşin Temsilcisi Keramettin Erdoğan’a yönelik olarak 4 kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak Afşin-Elbistan B Termik Santrali önünde bir basın açıklaması yaptı.

Saldırının faillerinin Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç’ın akrabası olduğunu iddia eden Genel Başkan Altunsoy, bu olay üzerinden Tes-İş Sendikasını eleştirdi.





Keramettin Erdoğan’ın Enerji-İş Sendikası’na üye çalışması için darp edildiğini savunan Genel Başkan Altunsoy, şunları söyledi:

“7 Kasım 2012 tarihinde 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu ile birlikte yarım asırlık adaletsizliğin bitirilmesi ve sendikal rekabetin sağlanmasından sonra, enerji sektöründe tekel olmuş, tekel olduğu için de işçi haklarından çok kendi menfaatlerini ve makamlarını düşünen Tes-İş'e karşı onurlu bir mücadeleyi başlatarak Hak-İş Konfederasyonu bünyesinde 19 Nisan 2013’te Enerji-İş sendikasını işçi kardeşlerimizle birlikte kurup mücadelemize başladık. Mücadeleye başladığımız günden bu yana, siyaseten kaosu, anarşiyi destekledikleri gibi demokratik sendikal mücadelede de anarşiyi hakim kılmak isteyen Türk-İş'e bağlı Tes-İş Sendikası, türlü entrikalarla bizleri, işçi kardeşlerimizi, gönül dostlarımızı bu yoldan döndürmeye çalışmış, türlü mobinglerle yürüyüşümüzü durdurmaya uğraşmıştır.

Daha önce Tes-İş olarak Gaziantep, Şanlıurfa ve Van'da bize adeta terör örgütlerini andırırcasına saldıran bu yapı bugün haddini aşmış, bütün insani ve hukuki sınırları kaldırmış ve bu fabrikada çalışmakta olan sendika temsilcimiz Sayın Keramettin Erdoğan'ı haince bir pusuya düşürerek hayatına kast edip, hastanelik etmişlerdir. Keramettin Erdoğan'ın tek suçu Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Enerji-İş Sendikasının yetkilisi olmak ve sendikamıza hem demokratik hem hukuki hakkı olarak üye çalışması yapmaktır. Ekmeğinin peşinde namusuyla, onuruyla çalışan sendika yetkilimizin arkasından saldırarak kaburgalarını, dişlerin ve vücudunun muhtelif yerlerini kırmak, Tes-İş Sendikasının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır.”

Saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almaları için mücadele edeceklerini belirten Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, “İnsanın insana yapmayacağı bu vahşiliğin, caniliğin, demokratik bir hukuk devletinde sendikal mücadelesini onuruyla veren bu kardeşimize yapılmasını kabul etmek, hazmetmek, sindirmek asla mümkün değildir. Artık bıçak kemiğe dayanmış, sabır testileri kırılmıştır. Olayı gerçekleştirenlerin Tes-İş Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç'ın yeğenleri olduğu ortaya çıkmış, şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Sendikamız ve Hak-İş Konfederasyonu olarak olayı en yüksek düzeyde takip edecek ve şahısların en ağır cezaya çarptırılması için gerekli hukuki takibi yapacağız. İşin kötüsü bu menfur saldırı, Tes-İş'in ilk icraatı değildir. Daha evvel kurum müdürlerine, çalışanlarına ailelerinin yanında saldırmışlar, buna rağmen haklarında hiçbir takibat başlatılmamıştır. Bu eşkıyalar kimler tarafından korunmaktadır? Bu nasıl bir kurumdur ki; 9 farklı suçtan sabıka kaydı olanlar burada çalıştırılmakta ve hiçbir işleme tabi olmamaktadırlar. Tes-İş bu kişileri neden korumaktadır? EÜAŞ genel müdürlüğü malum şahıslar hakkında neden bir soruşturma başlatmamıştır?” şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EÜAŞ’ı yaşanan bu olayın ardından harekete geçmeye çağıran Genel Başkan Altunsoy, açıklamasını, “Sendika yetkilimiz Keramettin Erdoğan'ı darp eden şahıslar neden hala iş yerindedir ve neden hala çalışmaya devam etmektedir? Yetkililer bu şahıslarla ilgili acilen işlem başlatmalı ve iş kanununa göre iş akitlerinin derhal feshedilmesi gerekmektedir. Bu olaya sebep veren sorumlular ve göz yumanlar hakkında da hukuki bütün işlemleri yapacağımızın ve sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Buradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, EÜAŞ genel müdürlüğüne ve tüm enerji işçilerine, Türkiye kamuoyuna bir kez daha seslenmek istiyoruz. Kurum bürokratlarını ‘Bize 60'ların 70'lerin sendikacılığını yaptırmayın’ diyerek tehdit eden, işçiye ‘dansöz kıyafeti giydirerek oynatırım’ diyecek kadar ahlaktan yoksun, yolsuzlukları bütün gazetelerde nerdeyse her gün boy boy çıkmakta olan ve bir emekçiyi hastanelik ederek hayatına kast edecek kadar eşkıyalaşan bu yapı hakkında ne zaman harekete geçecek ve gerekeni yapacaksınız?

Bütün emekçilerimiz şunu iyi bilsin ki, Keramettin Erdoğan ve Enerji-İş Sendikası üyesi kardeşlerimiz yalnız değildir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin hukukunu en üst düzeyde koruyacak ve hep birlikte bu kangrenleşmiş yapıyı, enerji sektöründen söküp atacağız. Menfur saldırıyı bir kez daha esefle kınıyor, şüphelilerin bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz” cümleleri ile tamamladı.

Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy ve beraberindeki heyet daha sonra darp edilen Keramettin Erdoğan’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



