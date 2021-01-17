Enerji Bakanı Dönmez: “Doğru bildiğimiz yolda gitmeye kararlıyız”

Halen iki termik santralin faal olarak çalıştığı Elbistan-Afşin bölgesinde, C sektörünün işletmeye alınması için de Türkiye Varlık Fonu’nca girişimler sürüyor. Elbistan-Afşin bölgesi, C sektörünün de yapılması durumunda, Türkiye’nin linyit kömüre dayalı en büyük elektrik üretim merkezlerinden biri olma özelliğini elinde bulunduracak. Bu noktada bölge halkını endişelendiren konuların başında çevre kirliliği geliyor. Daha eski teknoloji ile üretim yapan ve çevre ile insan sağlığına verdiği zararla gündeme gelen santrallerle yaşamak zorunda kalan vatandaşların yeni santrale bakış açısı da bu yönde oluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu konuda yaptığı son açıklamada, yeni teknolojiye dikkati çekti.

Bakan Dönmez, “Kömür halen bugün dünyada elektrik üretiminde ciddi bir pay alan enerji hammaddemiz. Dünyada üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 38'i kömürden üretiliyor. İlk yıllardaki gibi kömür yakmak, kazan sistemleri, santral sistemleri, eski teknolojilerde olduğu gibi havayı kirletmiyor. Şimdi çok daha çevreci. Toprağa, havaya, suya, canlıya ve insana daha az etki eden sistemlerle donatılmış durumda” dedi.

‘Bana göre kömürün karası altının parıltısından daha değerlidir’ diyerek kömürün önemini vurgulayan Bakan Dönmez, “Manisa’nın Soma ilçesinde açılışını yaptığımız termik santralin emisyon değeri yüzde 99. Sadece yüzde 1'ini emisyon olarak havaya veriyor. Avrupa Birliği normları ne diyorsa bizde daha iyisi var ama bazı çevreler bunu görmezden geliyor. Biz ısrarla doğru olanı haykırmaya ve doğru bildiğimiz yolda gitmeye kararlıyız. Bana göre kömürün karası altının parıltısından daha değerlidir” ifadelerini kullandı.