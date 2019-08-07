banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

En mutlu ‘evet’ için tercihleri Pınarbaşı oluyor

Elbistan Belediyesi, mutlu bir birlikteliğe ilk adımlarını nikah salonundan farklı bir mekanda atmak isteyen çiftlere, özel nikah hizmeti sunuyor.

En mutlu ‘evet’ için tercihleri Pınarbaşı oluyor
banner145
banner143

Çiçeği burnundaki çiftlerin en mutlu ‘evet’ için en çok tercih ettiği mekanların başında ise Pınarbaşı geliyor.

Elbistan’da her yıl binin üzerinde çift, dünya evine giriyor. Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nun, hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin nikah için özel taleplerini de karşılamak amacıyla hayata geçirdiği çalışma, büyük ilgi görüyor. Nikah anlarını özel kılmak, ya da açık havada yapmak isteyen çiftler, evlilik işlemleri sırasında Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na bu taleplerini bildiriyor. Evlendirme Memurluğu görevlileri de çiçeği burnunda çiftlerin taleplerine göre belirledikleri mekanlarda resmi nikah işlemlerini yapıyor. Çiftlerin en çok tercih ettiği mekanların başında ise Ceyhan Nehri kıyıları ve Pınarbaşı geliyor.

Farklı konseptlerde hazırlanan nikah masalarında ömür boyu sürecek birlikteliğe ilk adımı atan gelin ve damatlar, “Bu özel anı farklı kılmak, ileride çocuklarımıza anlatacağımız güzel anılar bırakmak için salon dışında bir nikah töreni istedik. Elbistan Belediyesi de bizlerin bu isteğini kabul etti. Biz tercihimizi Pınarbaşı’ndan yana kullandık. Bizleri kırmayarak en mutlu günümüzü özel kılan Elbistan Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Elbistan Belediyesi yetkilileri de, çiftlerin bu yöndeki taleplerinin karşılanması için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını belirttiler.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş. 2 hafta önce

hayırlı olsun. genç arkadaşlara mutluluklar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2 hafta önce

Nikah memuru oraya bedavaya hayrına gitmiyor ki belli bir ücret karşılığında gidiyor parayı vermezsen gelmiyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa öztürk 2 hafta önce

Teprikler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Süpersonik Başkan...! 2 hafta önce

Başkanım hizmet aşkınıza ve hızınıza yetişemiyoruz...
Binler maşaAllah...
Binler barekAllah...
Tebrikler...

Cevapla
Beğenmedim! (4)
Avatar
Elbstanli 2 hafta önce

Bundan sonra artk herkez bu cifte özenecek herkez nikahı burda yapacak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
GREYDERCI 2 hafta önce

Allah hayırlı eylesin insAllah mutluluklar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Döndu 2 hafta önce

Başkanım bence pınarbaşı bizlere gezilecek eglenebilecek çocuklarımız ve ailemizle guzel vakit gecirecegimiz bi alan olarak kalmali akşamları hadi pinar basina gidelim diyeceğimiz bi aktivite yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116