En mutlu ‘evet’ için tercihleri Pınarbaşı oluyor

Çiçeği burnundaki çiftlerin en mutlu ‘evet’ için en çok tercih ettiği mekanların başında ise Pınarbaşı geliyor.

Elbistan’da her yıl binin üzerinde çift, dünya evine giriyor. Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğu’nun, hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin nikah için özel taleplerini de karşılamak amacıyla hayata geçirdiği çalışma, büyük ilgi görüyor. Nikah anlarını özel kılmak, ya da açık havada yapmak isteyen çiftler, evlilik işlemleri sırasında Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na bu taleplerini bildiriyor. Evlendirme Memurluğu görevlileri de çiçeği burnunda çiftlerin taleplerine göre belirledikleri mekanlarda resmi nikah işlemlerini yapıyor. Çiftlerin en çok tercih ettiği mekanların başında ise Ceyhan Nehri kıyıları ve Pınarbaşı geliyor.

Farklı konseptlerde hazırlanan nikah masalarında ömür boyu sürecek birlikteliğe ilk adımı atan gelin ve damatlar, “Bu özel anı farklı kılmak, ileride çocuklarımıza anlatacağımız güzel anılar bırakmak için salon dışında bir nikah töreni istedik. Elbistan Belediyesi de bizlerin bu isteğini kabul etti. Biz tercihimizi Pınarbaşı’ndan yana kullandık. Bizleri kırmayarak en mutlu günümüzü özel kılan Elbistan Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Elbistan Belediyesi yetkilileri de, çiftlerin bu yöndeki taleplerinin karşılanması için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını belirttiler.









