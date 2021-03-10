‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi tanıtıldı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin koordinesiyle Elbistan’da İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesini kapsamında annelere ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Uzun Çarşı girişinde "narkonokta" standı kurarak, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin yanı sıra Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nun (UYUMA) tanıtımını yaptı. Proje ve uygulama hakkında broşürler dağıtan polis ekipleri, vatandaşların sorularını da yanıtladı.

‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi kapsamındaki ilk etkinlik, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) konferans salonunda yapıldı. Buradaki etkinliğe, anneler ile mahalle muhtarları katıldı. Eğitimde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Hüseyin Polat tarafından proje ile uyuşturucu bağımlılığı hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitim öncesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, annelere seslendiği video izlendi. Daha sonra sunuma geçildi. Polat, sunumuna uyuşturucu madde kullanımına başlama ve uyuşturucunun zararlarına ilişkin bilgiler aktararak başladı.

Polat, uyuşturucu ile mücadelede polisin mücadelesinde annelerin de desteğinin önemine vurgu yaptı. Polat, çocuklar ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla 2020 yılında 'En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Annelerin çocuklarını en iyi tanıyan ve takip eden kişi olduğuna değinen Polat, uyuşturucu ile mücadelede de annelere büyük görevler düştüğüne işaret etti.

Yaklaşık 2 saatlin sunumun ardından kent merkezi Uzun Çarşı girişinde "narkonokta" standını açıldı. Burada da vatandaşlara ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesinin yanı sıra Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu'nun (UYUMA) tanıtımını yapıldı. Proje ve uygulama hakkında broşürler dağıtan polis ekipleri, vatandaşların sorularını da yanıtladı.