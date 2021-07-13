En fazla yatırım kalemi tarım oldu

Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi. Koordinasyon toplantısında resmi daire ve kuruluşlar ile belediyelerin yatırımlarında karşılaşılan güçlükler ve koordinasyonu gerektiren konular değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Coşkun, il genelinde yürütülen projelerin toplam tutarının 10 milyar 616 bin lira olduğunu dile getirdi.

266 proje için 2021 yılı ödeneği olarak 1 milyar 180 milyon lira ayrıldığını ifade eden Vali Coşkun, “2021 yılı yatırımlarının 2. dönem sonu gerçekleşmeleri ile ilgili yatırım izleme raporlarını incelediğimizde, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Kahramanmaraş il genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımız toplam 266 proje üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. Projelerin toplam tutarı 10 milyar 616 milyon 962 bin TL, 2021 yılı ödeneği ise 1 milyar 180 milyon 798 bin TL’dir. Sektörler itibariyle en fazla yatırım payı 359 milyon 484 bin TL ödenekle tarım sektöründedir. Bu sektörü 307 milyon 557 bin TL ödenekle eğitim, 200 milyon 613 bin TL ödenekle enerji sektörü izlemektedir. Yatırım çalışmalarının hız kazanarak devam edeceği önümüzdeki süreçte tüm kurum ve kuruluşlarımıza kolaylıklar diliyor, yatırımların hayata geçirilmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin 2021 yılı yatırımlarının 2. dönem gerçekleşmeleri ile karşılaşılan güçlükler ve koordinasyonu gerektiren konuların değerlendirildiği toplantı, paydaş kurumlar tarafından hedef ve sorumluluk alanları kapsamında yapılan çalışmaların sunumları ve ilgili kuruluşların taleplerini iletmesinin ardından sona erdi.