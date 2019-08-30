En çok kitap okuyan Elifsu’ya Başkan Gürbüz’den bisiklet hediyesi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Barla Al Oku Götür Getir Kütüphanesi’nde en çok kitap okuyan Elifsu Değirmenci’ye bisiklet hediye etti.

Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi’nde barla al getir oku getir kütüphanesinde temmuz ve ağustos aylarında en çok kitap okuyan Elifsu Değirmenci isimli çocuk, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından bisikletle ödüllendirildi.

Barla Al Götür Oku Getir Kütüphanesi sahibi Fatih Şahin, Elifsu Değirmenci’nin 2 ayda 64 kitap okuduğunu ve derslerinde başarılı olduğunu söyledi. Şahin, “Elifsu kızımızı, Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’ün bisikletle ödüllendirmesi bizleri çok mutlu etti. Bizler Al Götür Oku Getir Kütüphanesi olarak okuyan, düşünen ve paylaşan bir nesil arzuluyoruz. Gayemiz, gençlerimize ve çocuklarımıza kitap okuma sevgisini aşılamaktır. Sevginin dostluğun ve mükemmelliğin paylaşımı için 7’den 70’e herkesi kütüphanemize davet ediyoruz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, kitap okumanın önemine değinerek, Türkiye’nin gerçek gücünün, çalışkan, ahlaklı, araştıran, ülkesine ve değerlerine sahip çıkan bir gençlik olduğuna işaret etti.

Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak, gençlerimize ve toplumumuza okuma alışkanlığı kazandırma noktasındaki her çalışmanın yanındayız. Şehrimizin, ülkemizin istikbal davası için donanımlı gençlerin azim, heyecan ve iradesine ihtiyacımız var. Kitapların ayrı bir pencere olduğunu toplumumuzun her kesimine hissettirmemiz gerekiyor. Bizim gerçek gücümüz okuyan, çalışkan, ahlaklı, araştıran, ülkesine ve değerlerine sahip çıkan gençliktir. Bu doğrultuda da kendisine hedefler koyan ve küçük yaşında kitap okuma sevgisini kazanan Elifsu Değirmenci kızımızı tebrik ediyoruz. Kendisini, bisikletle ödüllendirdik. Bundan sonra da bu tür organizelerle çocuklarımızı ve gençlerimizi, kitap okumak için teşvik etmeye özen göstereceğiz” şeklinde konuştu.







