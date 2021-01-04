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EMYO’ya 5 doktor öğretim üyesi alınacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’na (EMYO) 4 ayrı bölümde görevlendirilmek üzere 5 doktor öğretim üyesi alımı için ilan yayımlandı.

EMYO’ya 5 doktor öğretim üyesi alınacak
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’na 5 doktor öğretim üyesi alınmasını öngören ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Geçen günlerde yayımlanan öğretim görevlisi ilanına ek olarak gerçekleştirilen doktor öğretim üyesi alımıyla EMYO’nun akademik kadrosu güçlenecek. Buna göre, EMYO’ya Elektronik ve Otomasyon Bölümü’ne, İnşaat Teknolojisi Bölümü’ne, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü’ne ve Veterinerlik Bölümü’ne toplam 5 doktor öğretim üyesi alınacak.

 

 



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EMYO’ya 5 Doktor öğretim üyesi Alınacak