Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’na 5 doktor öğretim üyesi alınmasını öngören ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Geçen günlerde yayımlanan öğretim görevlisi ilanına ek olarak gerçekleştirilen doktor öğretim üyesi alımıyla EMYO’nun akademik kadrosu güçlenecek. Buna göre, EMYO’ya Elektronik ve Otomasyon Bölümü’ne, İnşaat Teknolojisi Bölümü’ne, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü’ne ve Veterinerlik Bölümü’ne toplam 5 doktor öğretim üyesi alınacak.
EMYO’ya 5 doktor öğretim üyesi alınacak
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’na (EMYO) 4 ayrı bölümde görevlendirilmek üzere 5 doktor öğretim üyesi alımı için ilan yayımlandı.
04 Ocak 2021 Pazartesi 16:38
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:EMYO’ya 5 Doktor öğretim üyesi Alınacak
GAZETE MANŞETLERİ
İlgili Haberler
40.3B Beğeni
94 Takipçi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:14
|07:40
|12:42
|15:13
|17:34
|18:55
Son Yorumlar
- ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah'ım sabirlar versin insAllah
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- ALLAH RAHAT EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun...
- ALLAH RAHMET EYLESİN
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
- Uzak değil ölüm yakın bütün kullara...
- ALLAH RAHMET EYLESİN SEVGİLİ DEDEM
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
- ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
- ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
- Allah rahmet eylesin Rabbim sabır versin...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...