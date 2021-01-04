EMYO’ya 5 doktor öğretim üyesi alınacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’na 5 doktor öğretim üyesi alınmasını öngören ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Geçen günlerde yayımlanan öğretim görevlisi ilanına ek olarak gerçekleştirilen doktor öğretim üyesi alımıyla EMYO’nun akademik kadrosu güçlenecek. Buna göre, EMYO’ya Elektronik ve Otomasyon Bölümü’ne, İnşaat Teknolojisi Bölümü’ne, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü’ne ve Veterinerlik Bölümü’ne toplam 5 doktor öğretim üyesi alınacak.