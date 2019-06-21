EMYO’ya 335 kontenjan verildi

Sadece Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda (EMYO) öğrencisi bulunan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin 2019 kontenjanları ve öğrenci alacağı programlar belli oldu. ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, Elbistan Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlık, Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile otomotiv Teknoloji programlarına öğrenci alacak. EMYO’ya; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı için 45, Elektrik için 30, Elektronik Teknolojisi için 30, İnşaat Teknolojisi için 30, Laborant ve Veteriner Sağlık için 40 ve aynı programın ikinci öğretim kısmı için 30, Makine için 40, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için 30 ve aynı programın ikinci öğretim kısmı için 30 ile Otomotiv Teknolojisi programı için 30 kontenjan ayrıldı. Elbistan Meslek Yüksekokulu’na ayrılan toplam kontenjan sayısı ise 335 oldu.

Elbistan’a açılması için YÖK nezdinde girişimlerin sürdüğü fakülte ile Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nun bölümleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Elbistan’a Veteriner Fakültesi açılması yönünde görüşler YÖK’e iletilirken; Karaelbistan Mahallesi’ndeki lise binasında eğitim vermesi beklenen Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’na ise Yaşlı Bakımı bölümü için YÖK’ten onay verildi. Önümüzdeki günlerde YÖK’ün alacağı karar doğrultusuna Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nun da bölüm sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Toplam kontenjan 1 milyonu aşıyor

2019-YKS programlarında, ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere örgün öğretim programları için toplam 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Açık öğretim fakültelerine ise bu yıl 137 bin 975 ön lisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172 bin 125 kontenjan ayrıldı. Açık öğretim kontenjanları da dahil tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 oldu. YÖK tarafından öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 oranında azaltıldı.