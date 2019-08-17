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EMYO’da kontenjanların yüzde 81’i doldu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda (EMYO) açılan 335 kontenjanın 270’i doldu.

EMYO’da kontenjanların yüzde 81’i doldu
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Kontenjan doluluk oranının yüzde 81’e ulaştığı EMYO’da en az tercih edilen Nurhak’ta bulunan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü oldu.

ÖSYM’nin açıkladığı 2019-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’na (EMYO) yerleşenlerin sayısı belli oldu. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 1’i Nurhak ilçesinde olmak üzere 9 programda 335 kontenjan açılan EMYO’ya 270 öğrenci yerleşti. 1 yıl aradan sonra bu eğitim-öğretim döneminde yeniden öğrenci alan Elektrik Bölümü’nde kontenjanın tamamı dolarken; 2 yıl sonra açılan Otomotiv Teknolojisi Bölümü’nde ise doluluk oranı yüzde 63’te kaldı.

ÖSYM’nin açıkladığı yerleştirme sonuçlarına göre, 45 kontenjanı bulunan Büro Yönetimi ve Asistanlığı Bölümü’ne 24 öğrenci yerleşti. Bu bölümün doluluk oranı yüzde 53 oldu. Elektrik Teknoloji Bölümü’nün 30 olan kontenjanının 28’i tercih edilerek doluluk oranı yüzde 98’e ulaştı. İnşaat Teknolojisi, Makine, Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümleri’ de yüzde 100 doluluk oranının yakalandığı programlar oldu. Nurhak’ta bulunan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü’nü ise sadece 6 öğrenci tercih etti. 30 kontenjanı bulunan bölümün doluluk oranı yüzde 20’de kaldı. Aynı bölümün Elbistan’daki doluluk oranı ise yüzde 60 olarak açıklandı.

Ek kontenjandan da öğrenci gelmesi beklenen Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nun (EMYO) öğrenci sayısı, 1654’e ulaştı.


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Hakan 6 gün önce

On yıl önce açılan Teknoloji Fakültesi de dolup, taşıyor maşAllah !!! Harıl harıl mezun veriyor !!! Tabela asmakla bu işler olmuyor !

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VATANDAŞ 6 gün önce

Bu okulu okuyup is bulacagini dusunenler bosuna sevinmesin cunku bu okulu bitirip de is bulan hic yok

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