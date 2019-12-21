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EMYO’da insan hakları konferansı verildi

Elbistan Kaymakamlığı’nın uhdesinde, İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda (EMYO) ‘Her insan eşit haklarla yaşamayı hak eder’ konulu konferans düzenledi.

EMYO’da insan hakları konferansı verildi

EMYO konferans salonundaki konferansa, öğretim görevlileri, memurlar, çalışan personeller ve öğrenciler katıldı. Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Elbistan Kaymakamlığı uhdesinde gerçekleştirilen ‘Her insan eşit haklarla yaşamayı hak eder’ konulu konferansa konuşmacı olarak Elbistan Şehit İsrafil Kargı İlkokulu rehberlik öğretmeni Hakan Bozdoğan katıldı.

İnsan hakları bilincinin geliştirilmesinin işlendiği konferansta, insan gibi yaşamak, insan haklarının tanımı, insan haklarının tarihsel gelişimi, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Belgeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, felsefi bakış-ideoloji-oluşum süreci ile ilişkisi bakımından insan hakları kuşakları, insan haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarının yeri ve aktif vatandaşlık, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, Türk tarihinde ve cumhuriyet döneminden günümüze insan hakları, İslam tarihinde, Kur’an-ı Kerim’de ve Veda Hutbesinde insan hakları, günümüzde kamu yönetimi anlayışında insan hakları, mobbing uygulamaları ve psikolojik istismar konuları ile iletişim becerileri anlatıldı.

Bozdoğan, “Çatışmada taraflar hep karşı tarafı ötekileştirir, kötülüğün kaynağı olarak görür, her türlü olumsuzluğu ona yükler, kötüler ve hatta insandışılaştırır. Bu tarz suçlayıcı, ötekileştirici ve aşağılayıcı dil, taraflar arasında nefreti ve düşmanlığı körükler. Zamanla bu dil nefret diline dönüşür ki, bu da, tarafların mantıklı düşünmesinin önüne geçecek bir inanca dönüşebilir. Çatışma dili olarak bilinen bu dilin terk edilmesi, tarafların birbirini anlama ve diyaloga hazır olma sürecini hızlandırabilir. Medya haber ve yorumlarında ötekileştirmeden ve haksızı haklı gösterme çarpıtmasına girmeden hizmet sunmalıdır. Bunların ötesinde barış eğitiminin temelini oluşturan demokrasi ve insan hakları eğitimine önem verilmelidir” ifadelerini kullandı.


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