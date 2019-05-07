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EMYO’da futbol turnuvası tamamlandı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda (EMYO) bölümler arası futbol turnuvası düzenlendi.

EMYO’da futbol turnuvası tamamlandı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu (EMYO) öğrencileri, halı saha futbol turnuvasında ter döktü. Doğan Mahallesi halı sahasında eleme usulü ile oynanan turnuva öğrenci ve personelin ilgisi büyüktü. Turnuvaya, EMYO’daki tüm bölümleri temsilen takımlar katıldı. Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonucunda şampiyonluğu Veterinerlik Bölümü kazandı. Turnuva sonunda Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü 2’nci ve Büro Hizmetleri ve Sekreterlik ise 3’ncü oldu.

Turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupa verildi.





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