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EMYO’da bilgi yarışması düzenlendi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda (EMYO) “Bölümler Arası Aktüel Kültür Yarışması” düzenlendi.

EMYO’da bilgi yarışması düzenlendi

Okulun konferans salonundaki yarışma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yarışmaya; 10 bölümden 2’şer öğrenci temsilcisi katıldı. Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) akademik ve idari kadrosu ile çok sayıda öğrenci, yarışmaya giren öğrencilerin heyecanına ortak oldular. Yarışmada öğrencilere, aktüel kültürle ilgili 25 soru soruldu. Yarışmacılardan, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Bölümü öğrencileri jüriden 76 puan alarak 1. ilan edildi.

Ödül törenin sahneye çağrılan Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdür V. Öğr. Gör. Muharrem Eren konuşmasında; yoğun ilgi ve katılımdan mutluluklarını belirtti. Eren, “Şuan yarışarak öğrendik, birbirinden güzel bu soruları gördük. Katılımcılar olarak bizlerde en az yarışmacılar kadar heyecan duyduk. Yarışmaya soru göndererek, soru havuzunu oluşturan akademik ve idari personele, jüriye, katılımcı ve yarışmacılara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öğr. Gör. Eren, yarışmacıların galibini tebrik ederek, hediyelerini verdi. Tüm yarışmacılara da bölüm başkanları tarafından, teşekkür belgeleri takdim edildi. 







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Vatandas 1 hafta önce

Masaaalllaaah

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