EMYO’da bağımlılıkla mücadele konferansı

Okulun konferans salonundaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlisi Psikolog Merve Topçu Keleş, uyuşturucu bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadele konularında öğrencilere sunum yaptı.

Keleş, sunumunda bağımlılığın ne olduğu, nasıl geliştiği, bağımlılık döngüsü, bağımlılık türleri, madde bağımlılığının risk faktörleri gibi konular hakkında bilgiler verdi. Bağımlılığa yol açan faktörleri örneklerle açıklayan Keleş, okul başarısında düşüş, sosyal becerilerin zayıf olması, ebeveyn-çocuk arasında bağlanma ve ilgi eksikliği, şiddet içeren davranışlar gibi faktörlerin bağımlılığa yol açtığını kaydetti.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlisi Psikolog Merve Topçu Keleş, konuşmasının devamında bağımlı olan kişilere destek programından, bağımlılığı önleme faaliyetlerinden ve bu konudaki bilimsel çalışmalardan bahsetti.



