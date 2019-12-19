EMYO’da arabuluculuk konferansı

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) “Arabuluculuk” yöntemine ilişkin konferans düzenlendi. Elbistan MYO Ombudsmanlık Topluluğu üyeleri, konferans öncesinde Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen’i ziyaret etti. Elbistan MYO Ombudsmanlık Topluluğu’nun organize ettiği etkinlikte, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği avukatlarından Tuncay Akçadağ tarafından, arabuluculuk hizmetleri anlatıldı.

Elbistan MYO akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin de katıldığı konferansta konuşan Avukat Akçadağ, arabuluculuk yöntemiyle, ülkemizde uzlaşma kültürünün yaygınlaştırılmasının ve uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan kısa sürede çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını söyledi. Yöntemin hukuki dayanaklarına ilişkin de bilgiler veren Akçadağ, konferansın sonunda konuya ilişkin yöneltilen soruları cevaplandırdı.



