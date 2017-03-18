EMYO’da, AÖF dersleri veriliyor

Elbistan Meslek Yüksek Okulu’nda (EMYO), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Yüz Yüze Öğretim Hizmetleri 2016-2017 öğretim yılı Bahar Dönemi Dersleri, 18 Mart 2017 tarihi itibarı ile başladı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme, Edebiyat Fakülteleri ile İlahiyat Önlisans öğrencilerine yönelik yüz yüze dersleri bahar dönemi, Türkiye genelinde 13 Mart 2017 tarihinde verilmeye başladı.

2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze öğretim hizmetleri kapsamında; 18 Mart 2017 tarihinden itibaren, Cumartesi ve Pazar günleri Elbistan Meslek Yüksekokulu’ndan yüz yüze öğretim dersleri verilecek.

Yapılan açıklamaya göre, İktisat ve İşletme Fakülteleri ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri için öğrenilmesinde güçlük çekilen bazı derslere yönelik yüz yüze öğretim derslerine, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabileceği belirtildi.

Açıklamada, öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini; www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan açıköğretim başlığı altındaki, ‘Yüz Yüze Öğretim Hizmetleri’ bölümünü inceleyerek öğrenebilecekleri belirtildi.

Bu dönemde verilecek dersler; Matematik II, Genel Muhasebe II, İktisada Giriş II, Osmanlı Türkçesine Giriş II, Makro İktisat, İstatistik II, Maliyet Yönetimi, Finansal Yönetim II ve İngilizce II olarak belirlendi. Bu derslere ilaveten Arapça II, Arapça IV dersleri de yüz yüze olarak verilecek.