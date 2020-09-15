banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

EMYO’da 3D yazıcı ile üretilen siperlikler teslim edildi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda 3D yazıcı ile üretilen siperlikler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kullanılmak üzere hediye edildi.

EMYO’da 3D yazıcı ile üretilen siperlikler teslim edildi
banner17
banner43

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda 3D yazıcıda üretilen maskelerin ilk 50 adedini KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı’ya teslim etti. Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına küçük de olsa katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden KİÜ Rektör Yardımcısı Küçükönder, “Bilindiği üzere sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinde özveri ile çalışıyorlar. Biz de KSÜ Tıp Fakültemizde görev yapan sağlık çalışanlarımıza küçük de olsa bir katkı sağlamak istedik. Bu nedenle geçen yıl aldığımız ve Elbistan Meslek Yüksekokulumuzda hizmet vermeye başlayan 3D yazıcı ile üretilen siper maskelerin ilk örneklerini bugün teslim ediyoruz. İnşallah talep oldukça bunların arkası da gelecektir” diye konuştu.

Maskeleri teslim alan KSÜ Rektör Yardımcısı Saltalı’da, “İstiklal Üniversitemize bu güzel davranışları için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu maskeler risk altında çalışan sağlık çalışanlarımızın korunmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
EMYO’da 3D Yazıcı Ile üretilen Siperlikler Teslim Edildi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.