EMYO’da 3D yazıcı ile üretilen siperlikler teslim edildi

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda 3D yazıcıda üretilen maskelerin ilk 50 adedini KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı’ya teslim etti. Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına küçük de olsa katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden KİÜ Rektör Yardımcısı Küçükönder, “Bilindiği üzere sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinde özveri ile çalışıyorlar. Biz de KSÜ Tıp Fakültemizde görev yapan sağlık çalışanlarımıza küçük de olsa bir katkı sağlamak istedik. Bu nedenle geçen yıl aldığımız ve Elbistan Meslek Yüksekokulumuzda hizmet vermeye başlayan 3D yazıcı ile üretilen siper maskelerin ilk örneklerini bugün teslim ediyoruz. İnşallah talep oldukça bunların arkası da gelecektir” diye konuştu.

Maskeleri teslim alan KSÜ Rektör Yardımcısı Saltalı’da, “İstiklal Üniversitemize bu güzel davranışları için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu maskeler risk altında çalışan sağlık çalışanlarımızın korunmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.



