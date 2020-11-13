EMYO ve Sağlık Hizmetleri MYO’ya öğretim görevlileri alınacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Elbistan Meslek Yüksekokulu’na Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nda görevlendirilmek üzere 3 öğretim görevlisi alınacak.

Başvuru yapacak adaylardan, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olup, sivil savunma ve itfaiyecilik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek şartıyla yüksek lisans sonrası sivil savunma ve itfaiyecilik alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak. Kimya veya Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Analitik Kimya Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olmak. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak, İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi, Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak şartı aranacak.

Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na ise 2 programda öğretim görevlisi alınacak. Okulun Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı için 1 öğretim görevlisi kadrosu açıldı. Bu programa Fizik Bölümü lisans mezunu olmak ve XRF alanında tezli yüksek lisans yapmış olma şartı aranacak.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı için de 2 öğretim görevlisi alınacak. Bu ilana başvuracaklardan da Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Çocuk Gelişimi Bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olma şartı istenecek.