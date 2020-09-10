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EMYO ve Sağlık Hizmetleri MYO’da uzaktan eğitim yapılacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Senatosu’nun aldığı karar doğrultusunda Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda dersler uzaktan eğitimle yapılacak.

EMYO ve Sağlık Hizmetleri MYO’da uzaktan eğitim yapılacak
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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Senatosu, Kovid-19 salgınının ülkemizdeki yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılması amacına yönelik alınan önlemler kapsamında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde takip edilecek eğitim yöntemi hakkında atılacak adımları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda; üniversitenin lisansüstü, lisans ve ön lisans eğitim programlarında yer alan tüm teorik ve uygulama derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine karar verildi. Ayrıca, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Programı Zorunlu Hazırlık sınıfı için gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının, kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirlerin alınarak yüz yüze yapılması kararlaştırıldı. Ara dönem stajlarını kurum veya işyerlerinde yapabilecek olanların devam etmesine, yapamayacak olanların ise ödevlendirme yoluyla tamamlamalarına karar verildi.

Senato kararı doğrultusunda Elbistan Meslek Yüksekokulu ile bu yıl ilk kez öğrenci alan Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da uzaktan eğitim verecek.

 


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EMYO Ve Sağlık Hizmetleri MYO’da Uzaktan Eğitim Yapılacak
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