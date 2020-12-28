EMYO, akademik kadrosunu güçlendiriyor

EMYO’da görevlendirilecek 6 öğretim görevlisi ile pasif durumdaki programlara öğrenci alınabilecek ve yeni açılan programlardaki kadro açığı da tamamlanmış olacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu’na 6 öğretim görevlisi alınmasını öngören ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Elektronik ve Otomasyon Bölümü’nün elektronik teknolojisi programına, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü’nün makine programına, Veterinerlik Bölümü’nün laborant ve veteriner sağlık programına, Büro Hizmetleri ve Sekterlik Bölümü’nün büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programına, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü’nün sivil savunma ve itfaiyecilik programına toplam 6 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Alınacak öğretim görevlileri ile EMYO’nun akademik kadrosu güçlenecek. Bu sayede Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’ne öğrenci almak için gerekli olan 3 öğretim görevlisi kadrosu tamamlanmış olacak. Okulun, 2019’da pasif olan elektrik ve otomotiv programlarında yeniden öğrenci alınmıştı. Atanacak yeni öğretim görevlileri ile de şuanda pasif olan sivil savunma ve itfaiyecilik programında 2021 YKS’de öğrenci alınabilecek.