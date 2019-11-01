EMYO, 2. Üniversite Ombudsman Toplulukları Kongresine katıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun öncülüğünde kurulan Ombudsman Kulüplerinin temsilcileri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başdenetçi Şeref Malkoç’un katıldığı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı kongrede toplandı. Kongreye, Elbistan Meslek Yüksekokulu Ombudsmanlık Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Şirinoğlu, başkan Zeynep Afşar ve başkan yardımcısı Mehmet Ali Kılınç, İstiklal Üniversitesi’ni temsilen kongrede yer aldı. 2. Üniversite Ombudsman Toplulukları Kongresi Açılış Töreni’nde 100 üniversiteden kongreye katılan kulüp temsilcileri, danışman hocaları, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, Kamu Denetçileri Yahya Akman, Arif Dülger, Saadettin Kalkan, Celile Özlem Tunçak, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, akademisyenler ve KDK personeli katıldı.

Ombudsman Şeref Malkoç yaptığı konuşmada KDK’nın idare karşısında vatandaşın hakkını ve hukukuna korumak için kurulduğunu söyleyip devam etti: “KDK’nın hedefi Türkiye’de kamu hizmet kalitesinin dünyada en iyi yere sahip olmasını sağlamaktır. Biz vatandaşın ücretsiz avukatı, idarenin rehberi olarak arabulucuyuz. Eğer iyi yönetim ilkelerini Türkiye’de yerleştirerek idarenin şeffaflaşmasını sağlarsak iddia ediyorum bugünkü sorunlarımızın yüzde 50’si çözülecektir.”

Başdenetçi hukuka uyan gençliğin Türkiye’nin en büyük sermayesi olduğunu ifade etti ve ekledi: “Düzgün, hukuka uygun hareket eden, ahlaklı gençlik Türkiye'nin en büyük sermayesidir, gücüdür. Biz üniversite gençliği arasında adaleti, hakkaniyeti, hak aramayı yaygınlaştırmak için Ombudsmanlık toplulukları kurduk. Ombudsmanlık kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Eğer üniversite yıllarınızda bu kulüplerde görev alırsanız ileriki yaşamınızda da hakkaniyetin, barışın ne kadar değerli olduğunu bilerek hareket edersiniz.”

Şeref Malkoç Türklerin tarih boyunca çok büyük işler yaptığını söyledi ve ekledi: “Alparslan Gazi’yle Anadolu’yu fethettik. Yavuz Sultan Selim hazretleri sayesinde, Yemen’e, Hicaz’a, Şam’a hükmettik, Fatih sayesinde İstanbul’u fethettik, işgalden sonra Atatürk önderliğinde Cumhuriyeti kurduk, şimdi de devlet başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde 2023 hedeflerimize başarıyla yürüyoruz.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasına toplumsal hayatta önemli bir misyon üstlenen, kaynaştıran, bütünleştiren, Türkiye’nin en genç kurumlarından birisi olan KDK’ya düzenlediği kongre için teşekkür ederek başladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Ombudsmanlığın faaliyetlerinin odağında hakkaniyet yer alır. Hukukun adaletli bir şekilde işlemesi hakkaniyetin tesis edilmesiyle mümkündür. Biz yarının hazırlığını bugünden yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak KDK’nın misyonunun hayati olduğunu düşünüyoruz. Toplumların ilerlemesi ancak insani adımlar atılarak gerçekleştirilebilir. Biz istiyoruz ki dünyanın en genç nüfusa sahip ülkelerinden birisi olarak gençlerimiz bütün ilişkilerinde hakkaniyeti gözeten, adaleti elden bırakmayan güçlü bireyler olarak yetişsinler.”

Kongrenin öğleden sonraki bölümünde Kamu Denetçileri öğrencilerle bir araya gelerek çalışma alanlarını anlatarak deneyimlerini paylaştılar.

