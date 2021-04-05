EMŞAV İlçe Başkanı Öncel’den ziyaret

1998 yılında şehit aileleri ve gazileri tarafından, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün desteği ile dernek olarak kurulan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), 2011 yılında vakıf statüsü kazandı. Emniyet Teşkilatında görevli iken görevinin etkisi ve tesiri ile şehit polisler ile aileleri ve vazife malulü gazilere yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren EMŞAV’ın Akdeniz Bölge Başkan Yardımcılığı ve Elbistan İlçe Başkanlığı’na Mustafa Öncel getirildi. Öncel, yönetimi ile birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ve Elbistan Kaynarca-Elbistanın Sesi Gazeteleri’ni ziyaret ederek vakfın çalışmaları ile ilgili olarak bilgi verdi.

Öncel, yaptığı değerlendirmede, “Ülkemiz ve şahsım adına maneviyatı yüksek olan bu göreve atanmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Öncel, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için, her türlü sosyal yardım, hukuki destek ile birlikte, gerekli olan tüm çalışmaları vakıf imkânları dâhilinde yapıyoruz. Elbette, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve polislerimiz için sosyal içerikli, proje çalışmaları da devam ediyor. Gerekli Ar-Ge çalışmasının bitirilmesi sonrasında inşallah bu projelerimize başlayacağız. Bizi böylesine bir kutsal göreve layık gören Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Yılmaz beye, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Kavlak beye, Akdeniz Bölge Başkanımız Sayın Hasan Sosa beye teşekkür ediyorum. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ve Elbistan Kaynarca-Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi de, Öncel’e yeni görevinde başarılar diledi.