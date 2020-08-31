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Emre Gören Hukuk ve Danışmanlık Bürosu açıldı

Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilciliği avukatlarından Emre Gören, Av. Emre Gören Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun açılışını yaptı.

Emre Gören Hukuk ve Danışmanlık Bürosu açıldı
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Avukat Emre Gören Hukuk & Danışmanlık Bürosu, Güneşli Mahallesi Mevlana Caddesi Kale İş Merkezinde hizmet verecek.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olan ve 2018 yılı itibariyle Elbistan’da avukatlık mesleğini icra eden Avukat Emre Gören, kurucusu olduğu ofisin açılışında şu sözlere yer verdi:

​“Dünya geneli ve ülkemizde olumsuz seyrini devam ettiren koronavirüs salgını sebebi ile açılış törenimizi, vatandaşlarımızın ve sevdiklerimizin sağlığına olan duyarlılığımız sebebiyle iptal ettik. Özellikle ülkemizde yaşanan son gelişmeler de göstermiştir ki adalet; her bireyin en temel ihtiyaçlarından biridir. Mesleği, başladığımız 2018 yılından bu yana sürdürdüğümüz üzere, hukuka ve adalete olan ihtiyacımız ve inancımız doğrultusunda disiplinli ve ilkeli bir şekilde yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın kaliteli ve dürüst bir şekilde hukuki danışmanlık alabilmesi amacına hizmet edeceğiz.  Ofisimizin şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını; ayrıca bir an önce millet olarak sağlıklı günlere dönebilmeyi temenni ediyorum. Bu vesile ile 2020-2021 Adli Yılının da ülkemize, kıymetli meslektaşlarıma ve adalete hizmet veren tüm kamu çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Ailem başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”


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