EMO: “Santrallere filtre takmak, filtreli sigara içmekle aynı şeydir”

Termik santrallerin en kirli, en eski ve en pahalı enerji üretimi yapan tesisler olduğu fikrinin paylaşıldığı açıklamada, “Son günlerde yazılı ve sözlü basında sıkça duyduğumuz “Termik santrallere filtre takılsın mı takılmasın mı?” tartışmalarına şahit olmaktayız. Görmekteyiz ki; halk olarak üzerimize oynanan, kömür karası ve sermayeyi destekleyen kirli bir oyunun içine çekilmeye çalışılmaktayız. Dünya yenilenebilir ve çevreci enerji kaynaklarının peşindeyken; nesli tükenmekte olan, dünyanın en pahalı elektrik enerjisini üreten, miladı dolmuş en sorunlu teknoloji olan termik santraller ülkemizin doğal güzelliklerini bozmak pahasına kurulmaktadır. 15 yıllığına alım garantisi verilen mevcut 18 santralin doğa ve insan üzerine yaptığı tahribatlar ortada olduğu halde, Türkiye’nin her tarafında kömüre dayalı yeni santraller kurulmak istenmektedir. Kamuoyunda oluşturulmak istenen, arıtma tesisi için üretime 10 gün ara verilirse karanlıkta kalınacağı algısı doğru değildir” denildi.

Termik santrallerin kapatılması ve yenilerinin de inşa edilmemesi istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların etkin ve yoğun biçimde kullanımı ile hem ekonomik hem de çevresel odaklı çok ciddi ve yaygın sorunlarımızın üstesinden gelinebilir. Ayrıca, elektrik enerjisinde talep artışı, özelikle sanayide enerji verimliliğinin sağlanması ve şebekede sistem kayıplarını önleyici yatırımların yapılmasıyla minimum düzeylerde tutulabilir. Bu nedenlerle; kömür yakıtlı tüm santrallerin dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi kapatılması ve yapılması planlanan yenilerinin de inşa edilmemesi gerekmektedir. Termik santrallerin bırakın filtresiz olmasını, filtreli olsa bile bir zehir kaynağı olduğu bilimsel bir gerçektir. Termik santrallere filtre takmak filtreli sigara içmeye benzer. Çevre için, iklim için, sağlık için bu oyuna gelme, termik santrallerin kapatılması ve yenilerinin kurulmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz.”