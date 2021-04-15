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Emniyetten 'maske cezası' mesajı uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, haklarında "maske cezası" kesildiğine dair ifadeler içeren kısa mesajlar gönderildiğine dikkati çekerek mesajdaki bağlantı linkine tıklamamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Emniyetten 'maske cezası' mesajı uyarısı
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Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık sistemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Son günlerde vatandaşların cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır’ şeklinde metin ve bağlantı linki yer alan mesaj gönderildiği ifade edildi. Söz konusu mesajın, dolandırıcılık amacıyla gönderildiği vurgulanarak bu tür mesajın gelmesi halinde bağlantı linkine tıklanmaması istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaşımında, "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim” ifadelerine yer verildi.

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Emniyetten Maske Cezası Mesajı Uyarısı