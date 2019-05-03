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Emniyetten kumar operasyonu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin bir kıraathaneye düzenlediği operasyonda kumar oynayan 8 şahsa 2 bin 560 TL idari para cezası kesilirken işyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Emniyetten kumar operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, kumar oynatıldığı gerekçesi ile Güneşli Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye operasyon düzenledi.  Yapılan operasyonda, kıraathanedeki 2 masada kumar oynandığı ve açıktan alkol sunumu yapıldığı tespit edildi. Operasyonda kumar oynayan 8 şahıs ile işyeri sahibi gözaltına alındı. Kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları ve okey taşları ile 575 TL paraya el konuldu. Kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa toplam 2 bin 560 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

 Tombala ile ilgili denetimler başlıyor

 Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, özellikle tombalaya karşı denetimlerini de Ramazan ayı boyunca sürdürecek. Sivil ve resmi ekipler, ilçe genelindeki kıraathaneler başta olmak üzere tombala oynatılması muhtemel işyerleri ve mekanlarda sürekli denetimlerde bulunacak.


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müğmin ganç 3 hafta önce

kumar öyle bir illet ki ona yaklaşmayın.sizi ve ailenizi tarumar eder.

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