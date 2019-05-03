Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, kumar oynatıldığı gerekçesi ile Güneşli Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, kıraathanedeki 2 masada kumar oynandığı ve açıktan alkol sunumu yapıldığı tespit edildi. Operasyonda kumar oynayan 8 şahıs ile işyeri sahibi gözaltına alındı. Kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları ve okey taşları ile 575 TL paraya el konuldu. Kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa toplam 2 bin 560 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Emniyetten kumar operasyonu
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin bir kıraathaneye düzenlediği operasyonda kumar oynayan 8 şahsa 2 bin 560 TL idari para cezası kesilirken işyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
03 Mayıs 2019 Cuma 10:25
Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, kumar oynatıldığı gerekçesi ile Güneşli Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, kıraathanedeki 2 masada kumar oynandığı ve açıktan alkol sunumu yapıldığı tespit edildi. Operasyonda kumar oynayan 8 şahıs ile işyeri sahibi gözaltına alındı. Kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları ve okey taşları ile 575 TL paraya el konuldu. Kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa toplam 2 bin 560 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
kumar öyle bir illet ki ona yaklaşmayın.sizi ve ailenizi tarumar eder.