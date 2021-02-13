Emniyetten açıklama: “Mahir Ünal’a saldırı girişimi haberleri gerçeği yansıtmıyor”

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a yönelik saldırı girişimi olduğu iddiasına ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden saldırı veya saldırı girişimi iddialarına yönelik olarak yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "Mahir Ünal'a saldırıyı kınıyoruz" şeklinde haberlerin yer aldığı, sosyal medyada destek mesajlarının paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu olayla ilgili açıklamaya gerek duyulduğu hatırlatıldı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün kentte bulunan Ünal'ın, beraberindeki partililerle cuma namazını kıldığı Ulu Cami'den ayrılırken aracına bindiği sırada Z.T. isimli emekli bir vatandaşın "Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum." beyanında bulunduğu, bunun üzerine Mahir Ünal'ın aracından inerek vatandaşın sorununu dinlemeye başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Z.T. isimli şahıs, Sayın Mahir Ünal'a talebini ilettiği esnada kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T'nin oğlu olan O.T. isimli şahıs 'TBMM'yi tanımıyorum. Devleti tanımıyorum.' şeklinde beyanlarda bulunması üzerine görevli koruma polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılmış, hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak suçundan adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal'a bir saldırı veya saldırımı girişimi olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.