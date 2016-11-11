Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emniyetten 20 ekipten oluşan 170 polisle ‘huzur operasyonu’

Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 20 ayrı ekipten oluşan 170 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.

Bu haber kez okundu.

Emniyetten 20 ekipten oluşan 170 polisle ‘huzur operasyonu’
 Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 20 ayrı ekipten oluşan 170 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezinde asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve trafik şube müdürlüklerinde görev yapan 170 polisin katılımı ile huzur operasyonu gerçekleştirildi. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan geniş kapsamlı operasyon, emniyet bahçesinde hazır bekleyen ekiplere, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’un saat 21.00 itibariyle telsiz talimatı vermesiyle başladı. Birim amirleri ve komiserlerin koordinesinde 20 ekibe ayrılan sivil ve resmi polisler, ekip otoları ve otobüslerle birlikte daha önceden belirlenen görev yerlerine dağıldı. Şehir merkezindeki çayevleri, kıraathaneler gibi vatandaşların yoğun bulunduğu umuma açık yerleri ve diğer birçok işyerini denetleyen ekipler, buralardaki kişiler üzerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü ile üst araması yaptı.

Huzur operasyonun bir diğer önemli ayağını ise trafik polisleri yürüttü. Trafik ekipleri, şehrin ana giriş bölgeleri ile yoğunluğun fazla olduğu caddelerde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücüler ve yolcular da tek tek kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Uygulamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.Yaklaşık 3 saat süren uygulama sonucunda 806 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. GBT'lerine bakılan 3 şahıs, haklarındaki arama kararı nedeniyle emniyete götürüldü. Yapılan üst aramalarında bir şahısta kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kontrol edilen 78 araçtan 3'üne cezai işlem yapılırken 1 araç ise trafikten men edildi.1 işyerine alkol ve tütün yasağına uymadığı için idari işlem yapıldı. Uygulamada toplam 47 işyeri ve 7 park-bahçenin kontrol edildiği bildirildi. 

Vatandaşların huzur içinde yaşamaları için yapılan bu tür çalışmaların tekrarlanacağı belirtildi. 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 1 ay önce

Emniyet, bu faaliyetleri keşke her hafta yapsa. Özellikle lise önlerinden ve Çarşının bazı yerlerinden ailemizle birlikte geçemiyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bir vatandaş 1 ay önce

İşte bu bu uygulamsyı sonuna kadar destekliyorum güvenlik güçlerimizede başarılar diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gerçekler 1 ay önce

Elbistan çok boş kalmıştı çoğu kişi istediği gibi at oynatıyordu hükümetimize ve güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ayşe gül 1 ay önce

Pınarbaşı caddesinde gece geç saatlerde sürat yapan ve sık sık egzosunu mahsus patlatarak silah gibi ses çıkaran motosikletliyi de bir çevirin lütfen.Bu uygulama yapıldığı gecede bile geceyarısı egzos patlatarak dolaşıyordu.Eğitim, terbiye,insanlık, düşünce kalmamış.Şımarıklar cirit atıyorlar ortada...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 1 ay önce

güvenlik güçlerine teşekkürler. elbistanda neden. kahvelerde kırathanelerde. tekel büfelerinde. açık içgi servisi. yapiliyor.ve. tekel büfeleri.saat uygulaması. denetimi. nezaman.yapılacak.bu.denetimleri .polismi.zapıtamı. yapacaklar . teşekkürler ...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
barış şahin 1 ay önce

elbistan devletin pek uğramadığı bir şehir haline geldi sabaha kadar kumar oynanan kahveler alkollü şoförler kaldırımlara ve çift sıra park eden araçlarla üçüncü sınıf ülke şehirlerini andırıyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Haydaraliye 1 ay önce

Emniyetin bunu herhafta yapmasının bi önemi yok. Sen çarşıda ailenle yürüyemiyorsan bu görgüden gelir herkes kendi önüne baksa medeniyet gelir. Empati kurmak lazım. Unutma bunu sen yaparken seninde karına kızana aynı şekilde bakarlar. Tabi bu albistanın ve elbistanlıları genellemiyor. Kahvenin önünde oturupta sağı solu kesenlere diyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Esnaf 1 ay önce

Keşkem bu tür kontroller modife olmuş arabalar tırktörlerin römorka takılacak reflek törlerede bakılsa ozaman halkın can ve mal güvenliği sağlanmış olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29