Emniyetten 20 ekipten oluşan 170 polisle ‘huzur operasyonu’

Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 20 ayrı ekipten oluşan 170 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezinde asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve trafik şube müdürlüklerinde görev yapan 170 polisin katılımı ile huzur operasyonu gerçekleştirildi. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan geniş kapsamlı operasyon, emniyet bahçesinde hazır bekleyen ekiplere, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’un saat 21.00 itibariyle telsiz talimatı vermesiyle başladı. Birim amirleri ve komiserlerin koordinesinde 20 ekibe ayrılan sivil ve resmi polisler, ekip otoları ve otobüslerle birlikte daha önceden belirlenen görev yerlerine dağıldı. Şehir merkezindeki çayevleri, kıraathaneler gibi vatandaşların yoğun bulunduğu umuma açık yerleri ve diğer birçok işyerini denetleyen ekipler, buralardaki kişiler üzerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü ile üst araması yaptı.

Huzur operasyonun bir diğer önemli ayağını ise trafik polisleri yürüttü. Trafik ekipleri, şehrin ana giriş bölgeleri ile yoğunluğun fazla olduğu caddelerde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücüler ve yolcular da tek tek kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Uygulamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.Yaklaşık 3 saat süren uygulama sonucunda 806 şahsın kimlik sorgusu yapıldı. GBT'lerine bakılan 3 şahıs, haklarındaki arama kararı nedeniyle emniyete götürüldü. Yapılan üst aramalarında bir şahısta kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kontrol edilen 78 araçtan 3'üne cezai işlem yapılırken 1 araç ise trafikten men edildi.1 işyerine alkol ve tütün yasağına uymadığı için idari işlem yapıldı. Uygulamada toplam 47 işyeri ve 7 park-bahçenin kontrol edildiği bildirildi.



Vatandaşların huzur içinde yaşamaları için yapılan bu tür çalışmaların tekrarlanacağı belirtildi.