Emniyet ve Jandarmanın hizmet binası ihtiyacı Bakan Soylu’ya iletildi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal ve Ahmet Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Milletvekili Sezal ve Özdemir, Bakan Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'a yapılmasının arzu edildiği talepler ve yatırım programı hakkında görüşmelerde bulundular.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Milletvekilimiz Sayın Mehmet Cihat Sezal ile birlikte tüm milletvekillerimiz adına İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik. Ziyaretimiz kapsamında; ilimizdeki 112 binamızın tüm numaraların 112'de toplandığı Yeni Nesil Çağrı Merkezine dönüştürülmesi, Onikişubat Kaymakamlık binasının yapımı, Elbistan İlçe Emniyet binası ve İlçe Jandarma binası yapımının 2021 yılı yatırım programına alınması konularını görüştük. Sayın Bakanımıza, taleplerimizin hızlı bir şekilde karşılanması hususunda verdiği talimatları ve nazik kabulleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.