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Emniyet Müdürü İnci, denetimleri inceledi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, yılbaşı gecesi yapılan denetimleri inceleyerek, yeni yıla personeliyle birlikte girdi.

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, yılbaşı gecesi yapılan denetimleri inceleyerek, yeni yıla personeliyle birlikte girdi. 
  Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, sıralı amirleriyle birlikte yılbaşı gecesi yapılan denetimleri ve kontrolleri yerinde inceledi. Ana arterler başta olmak üzere tüm nöbet istasyonlarını tek tek ziyaret eden ve görevli polis memurlarıyla sohbet eden İnci, yeni yıla personeliyle birlikte girdi.
  Ziyaretler kapsamında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde personeline hitaben konuşan Emniyet Müdürü İnci, “2016 yılını acısıyla tatlısıyla bitirdik. Artık 2017 yılındayız. Sizler olmasaydınız, bizler olmasaydık belki farkı bir ortamda olurduk. 15 Temmuz’da gösterdiğiniz kararlılıkla, duruşumuzla, şehitlerimizle, gazilerimizle bugün burada yeni yıla girdik. Bu kararlılık olmasaydı bugün belki burada bizler yoktuk, belki de hayatta da olmayacaktık. Ama biz o hainlerden fazlasıyla kalabalığız, büyüğüz. Onlarında kafasını ezmesini bildik ve bugünlere geldik. İçimizde hainler yok mu? Var. Dün çıktı mı? Yine bu üniformayı kirleterek çıktı. Bu mücadele bitmeden sonuna kadar devam edecek. Bizler devletin, milletin polisiyiz. Bu milletin evlatlarıyız. İçimizde hainlik yok. Türklüğümüzle, Müslümanlığımızla övünüyoruz. Anadolu’nun topraklarında yetişmiş vatan evlatlarıyız. Bizim gideceğimiz başka vatan yok. Başkaları gibi okyanus ötesine gidecek halimiz var mı? Yok. Firar edecek halimiz var mı? Yok. Bizim gideceğimiz yer burası başka yer değil. Bizim ağabeyimiz ablamız var mı? Yok. Emir nereden alıyoruz? Anayasadan, kanunlardan, nizamlardan ve sıralı amirlerimizden. Bize emirler oradan geliyor. Ağabeylerden ablalardan talimat yok. Himmet verecek miyiz? Yok” dedi. (İHA)
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