Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Başkan Paksoy’dan esnaflara aşı çağrısı
Başkan Paksoy’dan esnaflara aşı çağrısı
Öztunç ve Torun’dan B Termik Santrali devrediliyor iddiası
Öztunç ve Torun’dan B Termik...
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka olmasının adımları atılıyor
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka...
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda zehirlenmesi geçirdi
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda...
banner191
banner162

Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak’tan ETSO’ya ziyaret

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kayhan ve Komiser Savaş Bağcıoğlu, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ve Meclis Başkanı Yüksel Çiçek’i ziyaret ettiler.

Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak’tan ETSO’ya ziyaret
banner167

İadeyi ziyarette bulunan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy’dan çalışmalar hakkında bilgiler alırken, ilçenin huzur ve güven ortamının sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının da önemli görevler üstlendiğini dile getirerek, teşekkür etti.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyarette, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yüksel Gözüdeli de yer aldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Müdürü İhsan Kıvraktan ETSOya Ziyaret