Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak’tan ETSO’ya ziyaret

İadeyi ziyarette bulunan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy’dan çalışmalar hakkında bilgiler alırken, ilçenin huzur ve güven ortamının sağlanmasında sivil toplum kuruluşlarının da önemli görevler üstlendiğini dile getirerek, teşekkür etti.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyarette, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yüksel Gözüdeli de yer aldı.