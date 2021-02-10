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Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Şehitler ve Gaziler Derneğini ziyaret etti

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, ilçedeki şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Şehitler ve Gaziler Derneğini ziyaret etti
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İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’ne ziyarette bulundu. Ziyarette dernek başkanı Ragıp Kul’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kıvrak, şehit yakınları ve gazilerle de bir süre sohbet etti.

Ziyarette değerlendirme yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, şehitlerimiz ve gazilerimizin milletimizin gönlünde taht kurduğuna dikkat çekti.

Şehitlik ve gaziliğin kutsiyetine işaret eden Kıvrak, “Şehit yakınları, gaziler ve onların yakınları başımızın tacıdır. Ay yıldızlı bayrağımız; şehit ve gazilerimizin cesareti, kararlılığı ve azmi sayesinde vatanımızın her tepesinde gururla dalgalanmaktadır. Vatan sevgisinin sembolü olan gazilerimiz ve şehitlerimiz, yüce milletimizin bekası için ortaya koydukları kahramanlıklar ile bugün devletimizin varlığına yönelen her türlü tehdide karşı verdiğimiz mücadelede bizlere ilham kaynağı olmakta ve tükenmez gücümüze güç katmaktadır. Bizler de her zaman her koşulda şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek görevinde başarılar diledi.


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