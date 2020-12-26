Emniyet Müdürü Hakan Aşık’a yeni görev

3 yıldan fazla bir süredir Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, girdiği sınavı kazanarak polis müfettişi oldu. Polis müfettişi unvanını alan Aşık’ın, yeni görev yerinin önümüzdeki günlerde belli olacağı bildirildi.

2017 yılı Eylül ayından beri kentte görev yapan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, polis müfettişi oldu. İlçede görev yaptığı süre boyunca başarılı çalışmaları ve vatandaşlarla kurduğu iyi diyaloglarla ön planda yer alan Aşık’ın polis müfettişi olduktan sonraki görev yeri ise henüz netlik kazanmadı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, kentte görev yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu süreçte kendisine ve teşkilata destek olan tüm Elbistanlılara teşekkür etti.