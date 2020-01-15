Emniyet Müdürü Hakan Aşık, 2019 yılı çalışma verilerini açıkladı

Aşık, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesi kaçakçılıkla mücadele ve zehir tacirlerine yönelik olarak yürütülen ciddi mücadelenin sonuçlarının alındığı bir yıl olduğunu söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, şöyle konuştu:

“Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak, Elbistan’da halkımızın refah, huzur ve mutluluğunu; milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı kalarak, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü bozmadan koruyarak görevimizi yerine getirmek için özveri ile çalışıyoruz ve çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

İlk olarak Asayiş Büro Amirliği’nin 1 yıllık çalışmalarını anlatan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, düşen hırsızlık oranlarına dikkati çekti. Suça karşı önleyici çalışmalar ve suç sonrasındaki tespitlerin, hırsızlık olaylarının azalmasında etken olduğunu ifade eden Aşık, “2018 yılında 62 evden hırsızlık, 32 işyerinden hırsızlık, 3 oto hırsızlığı, 14 otodan hırsızlık ve 184 diğer suçlar meydana gelmiş iken, suçun önlenmesi amacıyla yaptığımız önleyici faaliyetler ve suç sonrasındaki tespit ve suçun çözüm noktasında yaptığımız çalışmalarla birlikte 2019 yılında 29 evden hırsızlık, 22 işyerinden hırsızlık, 4 oto hırsızlığı, 7 otodan hırsızlık ve 156 diğer suçlar meydana gelmiştir. Bu doğrultuda evden hırsızlık olaylarında yüzde 53 azalma, işyerinden hırsızlık olaylarında yüzde 31 azalma, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 33 artış, otodan hırsızlık olaylarında ise yüzde 50 azalma sağlanmıştır. Yapılan çalışmaların başarı oranını gözle görülür oranda artırıldığı görülmüştür” dedi.

Genel güvenlik ve asayişe ait verileri de kamuoyu ile paylaşan Aşık, “Genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla sorumluluk bölgemizde yapılan uygulamalar kapsamında 2018 yılında 119 bin 968 şahıs sorgulanmış, 8 bin 506 şahsın kaydı olduğu, 363 şahsın ise arandığı tespit edilmiş olup, 2019 yılında ise 153 bin 803 şahıs sorgulanmış, 7 bin 410 şahsın kaydı olduğu ve 325 şahsın arandığı tespit edilmiştir. 2018 yılına oranla sorgulanan şahıs sayısı yüzde 28 artmıştır. İlçemiz merkezinde vatandaşlarımızın bilinçlendirilerek trafik problemlerinin asgari düzeye indirilmesi amacıyla; 2019 yılında 36 kurumda 3 bin 700 kişiye eğitim verilmiştir. 2018 yılına kıyasla eğitim verilen kurum sayısı yüzde 24, eğitim verilen kişi sayısı ise yüzde 6 artmıştır” bilgilendirmesinde bulundu.

2019 yılında trafik kazalarını önlemek ve sürücülerde trafik kurallarıyla ilgili bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmasına ağırlık verildiğini kaydeden Emniyet Müdürü Hakan Aşık, “Trafik Denetleme Büro Amirliğimizce yapılan uygulama ve denetlemelerde; 2019 yılı içerisinde ise 69 bin 927 araç sorgulanmış, 893 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılmış, 555 araç ise trafikten men edilmiştir.2018 yılına kıyasla denetlenen araç sayısında yüzde 41, ehliyetsiz araç kullanma ile ilgili yapılan işlem sayısında yüzde 28 artış olmakla beraber trafikten men edilen araç sayısında ise yüzde 13 oranında azalma olmuştur. Yapılan çalışmalar doğrultusunda toplam trafik kazası sayısında yüzde 7 azalma sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, zehir tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda 37 kişinin tutuklandığını vurgulayan Aşık, bu konuda da, “Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 144 olayda 3 kilo 121 gram esrar maddesi, 48 olayda 322 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 75 olayda 1 kilo 160 gram metamfetamin, 7 olayda 277 kök kenevir ve 14 olayda ise 1897 adet sentetik hap (extacy-captagon), 8 adet silah ve uyuşturucu ticaretinden 7 bin 362 TL para ele geçirilmiş, bahse konu olaylarla ilgili olarak 37 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” bilgilerini aktardı.

Son olarak, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Grup Amirliği’nin 1 yıllık çalışma bilançosuna değinen Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, “2019 yılında 11 adet tarihi eser, 51 adet cep telefonu, 1128 adet telefon ekranı, 128 paket sigara, 5 bin 728 paket nargile tütünü, 2.8 kilogram açık nargile tütünü, 40 bin 120 adet makaron, 1350 sigara yan ürünü, 207 kilogram tütün, 4 bin 122 adet cinsel içerikli ürün, 85 kilogram çay, 237 adet sahte para/belge, 9 adet silah, 289 şişe ve 90 litre kaçak alkol ele geçirilmiş olup, 145 tefecilik ve dolandırıcılık olayı ile ilgili işlem yapılmıştır” dedi.

Aşık, “Anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin bize verdiği yetkilere dayanarak gece gündüz demeden tüm cesaretimizle ve büyük fedakârlıklarla görevimizi yapmakta olduğumuzu ve yaptıklarımızın üzerine koyarak tüm hassasiyetimizle çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” cümleleri ile açıklamasını tamamladı.



