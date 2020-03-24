Emniyet, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kadro sahada

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüsün, ülkemizde de can kayıplarına yol açmasının ardından alınan geniş çaplı önlemler hayata geçirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu birçok işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağının ardından Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şehrin birçok noktasında hem polis araçlarından anons yaparak hem de yaya olarak yasağa uymayan vatandaşları uyarıyor. Kimsesi bulunmayan ve sokağa çıkma yasağından etkilenen 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için de Polis 155 hattına gelen çağrılar anında değerlendiriliyor. 65 yaş ve üstü vatandaşların başta temel ihtiyaçları, bankadan para çekme ve ilaç alınması ve diğer talepleri ekipler tarafından yerine getiriliyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bu durumdaki yaklaşık 100 vatandaşın talebini hassasiyetle karşıladı.

Emniyet görevlileri, ilçe merkezindeki banka ve bankamatik önlerinde sıra bekleyen vatandaşların aralarında güvenli mesafenin oluşması için de vatandaşları uyarıyor. Geçici süreyle kapatılan kıraathane, çay ocağı, eğlence yerleri gibi umuma açık işyerlerinin denetimleri titizlikle yapılıyor. - Restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelerin de gel al ve paket servisi dışında hizmet sunulmaması yönünden kontrolü gerçekleştiriliyor.

Nurhak yolunda vatandaşların ateşi ölçülüyor

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nurhak yolundaki kontrol noktasında da yeni bir tedbiri daha hayata geçirdi. İlçeye giriş yapan araçlar, kontrol noktasında durdurularak içindeki vatandaşların ateş ölçümleri yapılıyor. Ayrıca, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar da nizamiye noktasında ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alınıyor.







