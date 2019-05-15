Emlak ve temizlik vergisinde son gün 31 Mayıs

Elbistan Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, emlak ve işyerleri çevre temizlik vergisinin, hizmetlerin temel kaynağı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Elbistan Belediyesince tüm mahallelerimize en iyi hizmeti götürmek için gece gündüz aralıksız çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizin tüm mahallelerinde temizlik çalışmalarımız ile tertemiz bir Elbistan oluşturduk. Hizmetlerimizin temel kaynağı olan emlak ve iş yerleri çevre temizlik vergisi 1. taksit ödemeleri 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecektir. Mükelleflerin, ödemelerini bu tarihe kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 31 Mayıs 2019 tarihinden sonra ödenecek emlak vergileri ve işyerlerine ait çevre temizlik vergilerine kanunen gecikme faizi uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekler” denildi.