Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Mahir Ünal’ın yeni görevi belli oldu
Mahir Ünal’ın yeni görevi belli...
4 mahallede 19 adet taşınmaz satışa çıkarıldı
4 mahallede 19 adet taşınmaz...
Koruma Kurulu’ndan eski hükümlülere sertifika
Koruma Kurulu’ndan eski hükümlülere sertifika
Elbistan’da metrekareye 17,6 kilogram yağış düştü
Elbistan’da metrekareye 17,6 kilogram yağış...
Kaymakam Demir, huzurevinde gönül aldı
Kaymakam Demir, huzurevinde gönül aldı
banner191
banner162

Emlak rayiç değer bedelinde yeni dönem

Özellikle gayrimenkul satışları işlemlerinde, vatandaşların sıkça karşılaştığı emlak rayiç değer belge işlemleri için artık Elbistan Belediyesi’ne gitmeye gerek kalmadı.

Emlak rayiç değer bedelinde yeni dönem
banner167

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hayata geçirdikleri veri paylaşımı sistemiyle vatandaşların emlak rayiç değer belgesinin Tapu Müdürlüğünce görüleceğini söyledi.

Özellikle gayrimenkul satışları işlemlerinde, vatandaşların sıkça karşılaştığı emlak rayiç değer belge işlemleri için artık Elbistan Belediyesi’ne gitmeye gerek kalmadı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz amaçlarının Pandemi sürecinde bulaş riskini ortadan kaldırmak ve vatandaşların işini daha da kolaylaştırmak adına bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Gürbüz açıklamasının devamında, “Vatandaşlarımızın gayrimenkul satışlarında işlem kolaylığı sağlamak ve pandemi sürecinde bulaş riskini azaltmak amacıyla, Elbistan Tapu Müdürlüğü ile veri paylaşımına başladık. Yapılan veri paylaşımı sayesinde (satış yapan tarafın emlak borcu olmaması kaydıyla) satış işlemlerinde kullanılan emlak rayiç değer belgesini almak için Elbistan Belediyesine uğramadan tüm satış işlemlerinin Elbistan Tapu Müdürlüğünden yapılmasına imkân tanındık.

Örneğin bir vatandaşımız gayrimenkul satışı yapmak için tapuya gidiyor. Satış esnasında emlak rayiç bedeli isteniyor. Vatandaşımızın emlak borcu var ise rayiç bedelini alamıyor. Belediyemiz internet sayfasına girerek emlak borcunu ödüyor. Bilindiği üzere Vatandaşlarımız emlak borçlarını https://ebelediye.elbistan.bel.tr/ web sayfamızdan çevrimiçi ödeyebilmektedir. Tapu müdürlüğü ise yaptığımız veri paylaşımı sayesinde borcun ödendiğini görüyor ve rayiç bedelini sistem üzerinde görebiliyor. Vatandaşımız ise belediyeye gelmeden tapu devir işlemini tamamlamış oluyor” sözlerine yer verdi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler