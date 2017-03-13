Emiralioğlu’ndan zirai ilaçlamada ‘arı’ hassasiyeti uyarısı

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, zirai ilaçlama sırasında arıcılık yapanların zarar görmemesi hususunda çiftçilere uyarılarda bulundu.

Çiftçilerden zirai ilaçların arılara zarar vermemesi için bazı tedbirler almasını isteyen Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, “Tarımsal üretimde hastalık ve zararlılara karşı zirai mücadele yapılmaktadır. Zirai mücadelede kullanılan ilaçlar, önemli bir gelir kaynağımızı oluşturan bal arılarına karşı zehir etkisi yapmakta ve bazen arı ölümlerine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle çiftçilerimizin zirai ilaç kullanırken bazı hususlara dikkat etmesi ve arılara zararsız zirai ilaç kullanması önem taşımaktadır. Mevcut imkânlar ölçüsünde arı kovanlarını ilaçlama yapılan alanlardan uzak yerlerde bulunmasına özen gösterilmelidir. Bu uzaklığın ise en az 6 kilometre olmasına dikkat edilmelidir. Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından 7 gün önceden haber verilmelidir. Ayrıca arıcılar Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden bulundukları yöredeki mücadele programları hakkında bilgi almalıdır” uyarısını yaptı.

İlaçlamaların, arıların faal olmadığı zaman dilimlerinde yapılmasına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Emiralioğlu, şöyle konuştu:

“İlaçlamadan belirli bir süre önce, ilaçlama programına alınan bölgenin genişliği, kullanılacak ilacın cinsi, atılma zamanı, etki süresi ile bal arılarına olan etkisi kitle iletişim araçları ile arıcılara duyurulmalıdır. İlaçlamaların kültür bitkilerinin çiçek açtığı dönemden önce veya sonra yapılmasına özen gösterilmeli ve çiçek açma döneminde ilaçlama yapılmamalıdır. Eğer bu devrede ilaç atma zorunluluğu varsa kısa sürede parçalanabilen ve arılara en az düzeyde etkili olan ilaçlar seçilerek, arıların aktif olmadığı zamanlarda uygulanmalıdır. İlaçlanan meyve ağaçları altında veya tarla kenarında bulunan çiçekli yabancı otları arı zayiatını önlemek için ilaçlamadan önce imha edilmelidir. Gerek havadan gerekse yer aletleri ile yapılan ilaçlamada ilaçlanan sahanın dışına ilaç bulaştırılmamalıdır. İlaç buharlarının sürüklenmemesi için rüzgarsız havada ilaçlama yapılmalıdır.

İlaçlamalar sırasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmamalıdır. Ayrıca boşalan ilaç ambalajları ya yakılmalı ya da derin bir çukura gömülmelidir. İlaçlamalar akşamüzeri veya sabahları erkenden arıların uçuş yapmadıkları, faal olmadıkları zamanlarda uygulanmalıdır. Bütün ilaçlar, arılara aynı oranda zarar vermediği için arılara daha az zarar veren fakat hastalık ve zararlıya karşı etkili olan ve önerilen ilaçların kullanılmasına özen gösterilmelidir.”



