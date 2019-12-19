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EMF CUP Antalya’da Elbistan ve Kahramanmaraş’ı temsil ettiler

Elbistan Savunma Sporları Kulübü’nün 6 sporcusu, 11 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve 1050 sporcunun yarıştığı Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası’nda Elbistan ve Kahramanmaraş’ı temsil etti.

EMF CUP Antalya’da Elbistan ve Kahramanmaraş’ı temsil ettiler

 Uluslararası Muaythai (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında da bulunan Uluslararası Antalya Muaytai Açık Kupası, 11 ülkeden 1050 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Dev spor organizasyonuna Elbistan ve Kahramanmaraş’ı temsilen Elbistan Savunma Sporları Kulübü adına; Gökhan Çam’ın antrenörlüğünde; Osman Çam, Ali Çam, Emrah Aksu, Hilal Özsaraç, Melike Yelkalan ve Adnan Kılıç katıldı. Maçlar sonucunda; 63,5 kg alt genç kategorisinde Osman Çam 3., U23 57 kg bayanlarda Melike Yelkalan 2., 60 kg bayanlarda ise Hilal Özsaraç 2.oldu. Diğer sporcular ise derece maçlarında rakiplerine yenildi.

Elbistan Savunma Sporları Kulübü Başkanı Kadir Köseoğlu, yaptığı açıklamada, “11 ülkenin katıldığı ve 1050 sporcunun yarıştığı EMF CUP Antalya’da alınan başarıdan dolayı Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel Bey’e, Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda muaythai antenörü ve sporcum olan Gökhan Çam ve diğer tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu sporcular, İstanbul’da eğitim görüyorlar. Hepsi de Elbistan’ımızın çocuğu. İlimiz ve kulübümüz adına fedakarlık yaparak bu şampiyonaya katılmışlardır. Bu başarılarından dolayı canı gönülden teşekkür ederim” dedi.

Antrenör Gökhan Çam da, Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Esat Kılınç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.






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