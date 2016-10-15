Emekliler, TOKİ’den açıklama bekliyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), emekliler için “İkinci Bahar” projesi adı altında başlattığı konut kampanyası için Kahramanmaraş’ta kayıt yaptırdıklarını belirten emekli Hüseyin Kocaoğlu, aradan geçen zamana rağmen herhangi bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

TOKİ, “İkinci Bahar” projesi ile farklı şehirlerde aşamalı olarak hayata geçirilen konut projelerinden konut sahibi olmayan emekliler için yüzde 25 kontenjan ayırıyor. Ayrıca talep örgütlenmesi modeli ile de valilikler ve belediyeler üzerinden emeklilerin talepleri alınarak, yeni konut projelerinin hayata geçiriliyor.

Kahramanmaraş Emekliler Derneği kanalı ile Elbistan’dan da yüzlerce emeklinin başvuru yaptığını ifade eden 62 yaşındaki Hüseyin Kocaoğlu, bugüne kadar herhangi bir gelişme yaşanmadığı gibi bir açıklamanın da yapılmadığını söyledi. Kocaoğlu, bu konuda bir açıklama beklediklerini sözlerine ekledi.