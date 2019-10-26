Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Emekli Vali-Yazar Yılmaz’dan Bahçelievler Kız İHL’de 2 ayrı konferans

Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde emekli vali Adnan Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı "Bilimler Tarihi Dostu Fuat Sezgin'i Anlamak" ve “İdeal Gençlik ve Dava Taşı Necip Fazıl Kısakürek” konulu konferans düzenlendi.

Emekli Vali-Yazar Yılmaz’dan Bahçelievler Kız İHL’de 2 ayrı konferans

Yazar - Emekli Vali Adnan Yılmaz, Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Bilimler Tarihi Dostu Prof. Dr. Fuat Sezgin” ve  “İdeal Gençlik ve Dava Taşı Necip Fazıl Kısakürek” konulu konferans verdi. Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, HEM Müdürü Faruk Doğan, Okul Aile Birliği Başkanı Bünyamin Çetin, Yazar Hanifi Kara, esnaf Cahit Gökduman, okul müdürleri, Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Emekli Vali Adnan Yılmaz, konferansında, “2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Bu vesile ile Türkiye adına önemli değer olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anlamak ve anlatmayı bir görev saydım. Bu konuda hazırladığım kitabı öğrencilere takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Asırlık Çınar Fuat Sezgin; günde 17 saat çalışan, 29 lisan bilen, İslam Kültür ve medeniyetini dünyaya en mükemmel anlatan bir değerdir” dedi.

Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu Lisesi konferans salonunda, öğrencilere hitap eden Yılmaz, Prof Dr. Fuat Sezgin’i anlattıktan sonra, “Sizler de birer Fuat Sezgin olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Yılmaz; Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek’in hayatlarından örnekler verip, öğrencilerden çok çalışmalarını istedi.

Daha sonra Adnan Yılmaz; “Asım’ın Nesli, İdeal Gençlik ve Dava Taşı, Bilimler Tarihi Dostu Prof Dr. Fuat Sezgin” kitaplarından öğrencilere takdim ederek imzaladı.








Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.