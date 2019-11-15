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Emekli polis memuru, evinde ölü bulundu

Elbistan'a bağlı Sevdilli Mahallesinde birkaç gündür kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru, evinde ölü bulundu.

Emekli polis memuru, evinde ölü bulundu
 

Elbistan'a bağlı Sevdilli Mahallesinde birkaç gündür kendisinden haber alınamayan emekli polis memuru, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 70 yaşındaki emekli polis memuru Hacı Ali Doğan’dan birkaç gün boyunca haber alamayan yakınları, kontrol etmek için Han mezrasındaki eve gitti. İçeri girdiklerini Doğan’ı hareketsiz bir şekilde bulan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Doğan’ın cansız bedeni, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğan’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi.


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Atıf Nakiboğlu (İzmir) 6 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet,ailesinin akraba ve sevenlerinin başı sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 5 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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