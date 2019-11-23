Emek Partisi’nden santral açıklaması

Termik santrallere çevre yatırımları için tanınan sürenin uzatılması ile ilgili bir açıklama yapan Emek Partisi Elbistan İlçe Başkanı Samet Nacar, şu ifadelere yer verdi:

“Termik santrallere filtre takma süresinin uzatılması, bölge halkı için büyük bir sıkıntı. Öncelikle insan sağlığı ve tarım için ciddi sorunlar oluşturacak. Biz Emek Partisi olarak santrallerin kapatılmasını değil uygun şartları yerine getirip çalıştırılması taraftarıyız. A Termik Santrali’nde, filtre sistemi olmadığı için Türkiye’nin 4.büyük ovasında tarım yapılamaz hale geliyor. A Termik Santrali’ndeki işçiler, ağır sanayi sektörü olmasına rağmen asgari ücret ve biraz üstünde maaş alıyor. Ücretlerin ivedi bir şekilde yükseltilerek ve özlük hakları da iyileştirilmeli. Özellikle Çoğulhan, Alemdar ve Kışla mahallelerinin kaldırılması gerekir. Elbistan’ın, maden bölgesi yerine organik tarım sanayi ve hayvancılık bölgesi olması gerekiyor.”