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Emek Partisi’nden santral açıklaması

Emek Partisi Elbistan İlçe Başkanı Samet Nacar, termik santrallerin kapatılması yerine çevre şartlarına uygun bir çalıştırılmasından yana olduklarını söyledi.

Emek Partisi’nden santral açıklaması

Termik santrallere çevre yatırımları için tanınan sürenin uzatılması ile ilgili bir açıklama yapan Emek Partisi Elbistan İlçe Başkanı Samet Nacar, şu ifadelere yer verdi:

“Termik santrallere filtre takma süresinin uzatılması, bölge halkı için büyük bir sıkıntı. Öncelikle insan sağlığı ve tarım için ciddi sorunlar oluşturacak. Biz Emek Partisi olarak santrallerin kapatılmasını değil uygun şartları yerine getirip çalıştırılması taraftarıyız. A Termik Santrali’nde, filtre sistemi olmadığı için Türkiye’nin 4.büyük ovasında tarım yapılamaz hale geliyor. A Termik Santrali’ndeki işçiler, ağır sanayi sektörü olmasına rağmen asgari ücret ve biraz üstünde maaş alıyor. Ücretlerin ivedi bir şekilde yükseltilerek ve özlük hakları da iyileştirilmeli. Özellikle Çoğulhan, Alemdar ve Kışla mahallelerinin kaldırılması gerekir. Elbistan’ın, maden bölgesi yerine organik tarım sanayi ve hayvancılık bölgesi olması gerekiyor.”  


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Mehmet meşe 2 saat önce

Nasıl hakederseniz öyle yönetilirsiniz.1 yıldır s
A santralini çalıştıran çelikler 1 cıvata bile almadı filtre için şimdide yüzde 80 tamamlanmış diye bir kuyruklu yalan attılar filtrede.külliyen yalaaannnn.bugün mahir geliyor yine yalakalar gider şak şak şak alkışlarlar.elbistan için çalışan bir ali bey var vekil.

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