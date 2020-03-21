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Emek Partisi’nden koronavirüs açıklaması

Emek Partisi Elbistan İlçe Başkanı Samet Nacar, koronavirüs salgını nedeniyle alınması gereken ekonomik tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Emek Partisi’nden koronavirüs açıklaması
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Açıklamasına, koronavirüse karşı mücadele eden Elbistan’daki sağlık çalışanlarını alkışlayarak başlayan Emek Partisi Elbistan İlçe Başkanı Samet Nacar, “Vatandaşlarımızı sağlık emekçilerine yardımcı olmaya ve koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere uymaya çalışıyoruz. Koronavirüsten etkilenen esnaflarımızın, vergi, kredi, su, doğalgaz ve elektrik borçlarına destek verilmesini istiyoruz. Ayrıca çiftçilerimizin de gübre, mazot ve diğer girdilerde indirim yapılmasını, kredilerinin de ertelenmesi gerekiyor” dedi.

Bu desteklerin kaynağının da işsizlik fonundan karşılanabileceğini belirten Nacar, “İşsizlik fonundan işsiz kalanlara destek verilmeli. Emeklilere bin lira bayram ikramiyesi verilmesi olumludur. Memur ve işçilere de birer maaş ikramiye verilmelidir. Ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları iyileştirilmeli ve atanamayan personellerin ataması yapılmalıdır” şeklinde konuştu.


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Emek Partisi’nden Koronavirüs Açıklaması
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