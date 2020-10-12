Emek Partisi’nden ekonomi değerlendirmesi

Nacar, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Elbistan’da gelecek görmeyen gençler ya yurtdışına ya da büyük şehirlere göç ediyor. Üniversite mezunları iş bulamıyor. Esnaflarımız, ekonomik krizden dolayı tek tek kepenk indiriyor. Esnafın yeniden ayağa kalması için vergiler düşürülmeli. Kredi borçları ertelenmelidir. Dövizdeki artış çiftçiyi mağdur etmektedir. Çiftçilerin borçları da ertelenmelidir. Gübre ve ilaç fiyatları sürekli artmaktadır. Bakan “dolar beni ilgilendirmiyor” dese de mamadan çocuk bezine birçok ürünün fiyatı dolarla belirleniyor. Türkiye’nin bu krizden çıkması için yönünü üretime dönmesi gerekiyor. Bilim ve teknoloji ile katma değeri yüksek ürünler üretilmeli. Özelleştirilen şirketler yeniden devletleştirilmelidir.”