Emek Partisi’nden 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması

Tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayan Nacar, şunları söyledi:

“Çöllolar’da 10 işçi şehidimizi ve koronavirüs salgınında hayatını kaybeden işçilerimizi anıyoruz. Tüm işçilerin 1 Mayıs emekçi bayramını kutluyoruz. Ülkemizin geçtiği bu zor koronavirüs dolayısıyla süreçte ekonomik krizin, işsizliğin ve yoksulluğun arttığı; esnafın kepenkleri kapattığı bir süreç yaşıyoruz. Bu dönemde hayırsever işadamlarına Ramazan ayı dolayısıyla veresiye defterlerini ödemeleri çağrısında bulunuyoruz. Fırın esnaflarından bazıları işsiz kalanlara bedava ekmek veriyor. Bunu alkışlıyoruz. Berber, kuaför, lokanta gibi işyerlerinden 3 ay süreyle kira alınmaması gerekiyor. İşçilere tanınan 1170 TL kısa çalışma ödeneği artırılmalı diye düşünüyoruz. Açıklanan desteklerden işçinin, köylünün, esnafın ve çiftçilerin daha çok yararlanması gerekiyor.

Tüm vatandaşlarımıza koronavirüs önlemlerine uymaları çağrısında bulunuyoruz.”