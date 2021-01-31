ELOFF’tan yolda kalan vatandaşlara yardım eli

Elbistan’da akşam saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Elbistan-Ekinözü karayolunun Belan mevkiinde yola çıkan araç sürücüleri, kara saplandı. Araçlarını kımıldatamayan sürücülerin yardımına ise Elbistan Doğa Sporları Offroad Derneği üyeleri koştu. ELOFF üyeleri, kalın kar tabakasına saplanan otomobilleri, arazi araçlarına bağladıkları halatlarla çekerek güvenli bir yere kadar götürdü.

ELOFF Başkanı Galip Şahin, “Bölgemizde yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde 15-20 cm arası kalınlığa ulaştı. Bu şartlarda zincirsiz araçların ilerlemesi çok zor. Biz de 2 vatandaşımızın otomobilinin Belan mevkiinde karda mahsur kaldığını öğrendik. Arazi araçlarımızla bölgeye güçlükle ulaştık. Halatlar ve vinç yardımıyla araçları saplandıkları kardan çıkarmayı başardık. Özellikle de bu dönemlerde vatandaşlarımıza mecbur kalmadıkça yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Kazaların en çok yaşandığı böyle durumlarda müdahale de oldukça güçleniyor. Çıkacaklarsa da mutlaka araçlarında zincir bulundursunlar. Çok şükür arkadaşlarımızı ve araçlarını kurtarıp sağ salim gidecekleri yere gitmelerini sağladık” dedi.